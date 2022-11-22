В ДНР остаются без электричества свыше 9 тыс. абонентов
Минугля ДНР заявило об отсутствии электричества у 9,4 тыс. бытовых абонентов
Донецк,
22 ноября 2022, 08:28 — REGNUM Более 9,4 тыс. бытовых абонентов на территории Донецкой Народной Республики не получают электричество, сообщает 22 ноября министерство угля и энергетики ДНР.
Электроэнергия
Дарья Антонова © ИА REGNUM
По состоянию на утро 22 ноября в республике обесточены 88 трансформаторных подстанций, 9487 бытовых абонентов и одна котельная, говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, отключения электричества происходят в Донецке и других населённых пунктах ДНР из-за обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны киевских боевиков. Так, мэр Донецка Алексей Кулемзин 16 ноября сообщил об отключении 375 трансформаторных подстанций из-за повреждения трансформатора в результате боевых действий. Тогда без электроснабжения остались более 37 тыс. абонентов.
21 ноября из-за обстрела со стороны ВСУ в Донецке остались без электричества более 100 тыс. бытовых абонентов.
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История вопроса
Гражданская инфраструктура Донецкой и Луганской народных республик систематически разрушалась украинскими оккупационными силами в период войны за независимость этих государств с 2014 года. Украинские войска и националистические батальоны осуществляли в Донбассе форму геноцида в виде создания условий, невозможных для проживания, фактически осуществлялся сгон русского населения с земель.
24 февраля 2022 года началась специальная военная операция ВС России по денацификации и демилитаризации Украины, которая также включает в себя помощь в освобождении оккупированных территорий ДНР и ЛНР. Интенсивные боевые действия идут на урбанизированной и насыщенной промышленными предприятиями территории, что приводит к масштабным разрушениям. Власти ДНР и ЛНР используют все доступные им ресурсы для восстановления и поддержания гражданской инфраструктуры в работоспособном состоянии.
Российские власти уже в ходе спецоперации заявили, что Россия поможет в восстановлении Донбасса. Министрой России проводит оценку затрат, необходимых для восстановления инфраструктуры Донбасса, проводится сбор необходимой технической и инженерной информации. В рамках гуманитарной миссии в Донбасс из регионов России идут эшелоны со строительной техникой и стройматериалами. В восстановлении разрушенных населенных пунктов задействованы силы МЧС России.
Кроме того, самую активную помощь в восстановлении Донбасса принимает российское гражданское общество. В ДНР и ЛНР из России отправляются волонтеры, чтобы помочь восстановить мирную жизнь в республиках.