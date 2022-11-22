Сухопутные силы КСИР Ирана инициировали новый раунд ракетных атак на укрытия террористов в Ираке

Тегеран, , 09:29 — REGNUM Сухопутные войска Корпуса стражей Исламской революции начали новый раунд ракетных атак на укрытия террористов-сепаратистов на севере Ирака. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 21 ноября.

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Отдел по связям с общественностью сухопутных войск КСИР опубликовал заявление, в котором говорится, что новый раунд нападений со стороны лагеря Хамза Сейед аль-Шохада на северо-западе Ирана был начат с целью уничтожения оставшихся штаб-квартир и центров антииранских сепаратистов в иракском Курдистане.

«Центры, которые использовались для вынашивания заговоров и подготовки террористов, подвергаются ударам с раннего утра», — говорится в заявлении.

Согласно сообщениям, районы Джазнтан, Сарагоса и Кои Санджак, которые расположены в Иракском Курдистане, подверглись мощному удару беспилотников и ракет со стороны КСИР.