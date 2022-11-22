Ставрополь, 22 ноября 2022, 08:17 — REGNUM В Ставропольском крае продолжают выяснять причины массовой гибели птиц. Одной из версий является отравление пернатых кормом, в который попали химикаты. Установить виновных в неправильном использовании агропрепаратов и наказать их поручил губернатор края Владимир Владимиров.
Как подчеркнул Владимиров, в районах края есть специальные ведомства — сельхозуправления, которые должны следить за всем, что происходит на их территориях. Их обязанность — найти и наказать виновных в массовой гибели перелетных птиц.
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