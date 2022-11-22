Ставрополь, 22 ноября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В Ставропольском крае продолжают выяснять причины массовой гибели птиц. Одной из версий является отравление пернатых кормом, в который попали химикаты. Установить виновных в неправильном использовании агропрепаратов и наказать их поручил губернатор края Владимир Владимиров.

Птица

«Поручил детально изучить, где, кто, на каких угодьях неправильно обращался с химикатами — а в результате у нас в крае погибли перелетные птицы, журавли. <…> Минсельхоз и территория, на которой было происшествие с птицами, должны найти того человека, который решил, что может нарушать агротехнологии безнаказанно — на авось. Нет, не может. Нарушителя надо выявить и по закону наказать», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Как подчеркнул Владимиров, в районах края есть специальные ведомства — сельхозуправления, которые должны следить за всем, что происходит на их территориях. Их обязанность — найти и наказать виновных в массовой гибели перелетных птиц.