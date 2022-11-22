Мадрид, 22 ноября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Кубинский музыкант, поэт и певец Пабло Миланес скончался на 80-м году жизни в Мадриде. Об этом 22 ноября сообщает новостной портал Cubadebate.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

Пабло Миланес жил в Мадриде с 2017 года, здесь он проходил лечение от онкогематологического заболевания, которым музыкант страдал уже несколько лет. 13 ноября артиста госпитализировали в связи с ухудшением самочувствия в одну из клиник Мадрида.

Известие о смерти артиста поступило 22 ноября.

Пабло Миланес является одним из самых известных музыкантов среди уроженцев Кубы. Он работал как в традиционных для кубинской музыки стилях, так и в современных. Совместно с Сильвио Родригесом и Ноэлем Николой стал основателем кубинского музыкального движения «нуэва трова». Дискография музыканта насчитывает как минимум 30 альбомов.