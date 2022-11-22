Петропавловск-Камчатский, 22 ноября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Более 40 тонн гуманитарной помощи планируют направить с Камчатки в подшефные Светлодарск и Мироновский в Донецкой Народной Республике. Из них 12 тонн уже в пути, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Defenseimagery.mil Гуманитарная помощь

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Среди груза индивидуальные наборы продуктов питания и средства личной гигиены. Вес каждого набора около 15 кг, в него входят макароны, гречневая и перловая крупы, консервированное тушеное мясо, сгущенное молоко, мука, соль, сахар, подсолнечное масло, чай, зубная паста и щетки, мыло, влажные салфетки, туалетная бумага.

На месте представители краевого правительства будут раздавать наборы лично в руки жителям подшефных территорий.

«Люди, проживающие в Луганской и Донецкой народных республиках, как никогда нуждаются в поддержке и внимании к их проблемам. Отсутствие стабильного доступа к продуктам питания, медикаментам и элементарным средствам гигиены — это то, с чем они пока не в силах справиться самостоятельно», — прокомментировал руководитель представительства губернатора и правительства Камчатки при правительстве РФ Евгений Власов.

Как сообщало ИА REGNUM, кардиолог из Якутии Туйара Румянцева рассказала о том, как и почему приезжала в командировку в город Кировское Донецкой Народной Республики. Она хотела помочь людям и за время работы в Донбассе успела принять более 300 пациентов, написало ЯСИА.