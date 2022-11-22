Чебоксары, 22 ноября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Государственный долг Чувашии с начала года увеличился на 2,6 млрд рублей и превысил 10,6 млрд рублей. Причиной стало получение федеральных бюджетных кредитов. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

https://cap.ru/ Данные минфина Чувашии

В ходе отчёта об исполнении бюджета Чувашии в январе–октябре глава минфина сообщил о росте государственного долга республики. С начала года госдолг увеличился на 2,6 млрд и составил почти 10,617 млрд рублей.

«Рост произошёл исключительно за счёт получения бюджетных кредитов из федерального бюджета. У нас в полном объёме поступили средства инфраструктурного бюджетного кредита, третий транш в размере 632 млн рублей поступил 5 октября, то есть вся сумма 1,532 млрд рублей на сегодняшний день поступила и сейчас работаем над освоением. Были получены двумя траншами 1,138 млрд рублей — это также бюджетный кредит из федерального бюджета по замещению коммерческого долга наших муниципалитетов», — сказал глава минфина Михаил Ноздряков.

Отношение государственного долга к собственным доходам составляет в настоящее время 28,9%, в то время как на начало 2022 года составлял 21,9%, на начало 2021 года — 28,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе–октябре 2022 года при плановом дефиците в 6,4 млрд рублей Чувашия исполнила консолидированный бюджет с профицитом в сумме 7,8 млрд рублей. Доходы составили 75,739 млрд рублей (+14,6%), расходы достигли 67,885 млрд рублей (+9,1%).