Тегеран, , 09:27 — REGNUM По данным провинциального чиновника, с начала текущего иранского календарного года (21 марта) через порт Шахид Раджаи, крупнейший и наиболее оснащенный контейнерный порт страны, в Иран было импортировано 2,77 миллиона тонн товаров первой необходимости. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 21 ноября.

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Генеральный директор Hormozgan Ports & Maritime Organization Хоссейн Аббас Неджхад заявил, что за указанный промежуток времени в порту Шахид Раджаи было выгружено и погружено 1,27 миллиона тонн пшеницы.

Директор Особой экономической зоны (ОЭЗ) порта Шахид Раджаи в своем выступлении отметил, что в настоящее время два судна, содержащие 42 000 тонн растительного масла и 68 000 тонн пшеницы, разгружают продукцию в доках порта Шахид Раджаи.

Порт Шахид Раджаи, расположенный вдоль Персидского залива, является крупнейшим контейнерным узлом Ирана, обслуживающим почти 80% контейнерных перевозок страны.

Стратегический порт может принимать грузовые суда Panamax вместимостью более 12 000 TEU. Предполагается, что пропускная способность порта увеличится до 8 миллионов TEU после завершения строительных работ.