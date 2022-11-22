Mehr: Иран достиг окончательного соглашения с Россией о газовом обмене

Тегеран, , 09:11 — REGNUM 21 ноября депутат меджлиса (парламента Ирана) заявил, что «энергетическая дипломатия» — это стратегия срыва нефтяных санкций, причем успешная дипломатия Исламской Республики превратила страну в акционера региональных и ультрарегиональных нефтеперерабатывающих заводов в Южной Америке. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Иран также достиг окончательного соглашения с Россией о газовом обмене», — сказал Кассем Саеди в интервью Mehr News.

«Теперь и европейские страны нуждаются в Исламской Республике, чтобы восполнить нехватку энергии, поскольку Тегеран обладает такой возможностью», — отметил Саеди, который является членом энергетической комиссии иранского меджлиса.

Законодатель подчеркнул: «Сегодня Исламская Республика является сторонником технологий и инноваций, приветствуя развитие и расширение связей в этой области со всеми дружественными ей странами».