Ереван обвинил ВС Азербайджана в обстреле армянских позиций
Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе
Ереван,
22 ноября 2022, 08:17 — REGNUM Позиции вооружённых сил (ВС) Армении, расположенные у восточной границы, подверглись обстрелу со стороны ВС Азербайджана. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба армянского минобороны.
Флаги Армении
Harout Arabian
Сообщается, что инцидент произошёл в 22:45 (21:45 мск) 21 ноября у восточной части общей границы. Стрельба якобы велась из стрелкового оружия разного калибра.
«Армянская сторона потерь не имеет. По состоянию на 09:00 (08:00 мск) 22 ноября ситуация на передовой относительно стабильна», — сообщили в минобороны.
Напомним, 21 ноября в Армении также обвинили ВС Азербайджана в обстрелах. Баку опроверг это заявление. Позже в Азербайджане заявили об обстрелах со стороны Нагорного Карабаха. Расположенные там миротворцы по итогам мониторинга сообщили, что нарушений не зафиксировали.
История вопроса
Между Арменией и Азербайджаном существует проблема территориального разграничения, так как места компактного проживания двух этносов не совпадают с формальными государственными границами. Дипломатические отношения между двумя странами отсутствуют.
С момента распада Российской Империи между Республикой Армения и Азербайджанской Демократической Республикой началась война. Она была прекращена с образованием СССР в 1922 году, когда были созданы Армянская ССР и Азербайджанская ССР в составе Закавказской СФСР. В советский период конфликт был погашен путём создания автономий и частичного переселения населения спорных районов.
С подъёмом национализма во время «перестройки» в 1987 году конфликт начал разгораться вновь, и после развала СССР в 1991 году перешёл в открытую войну. Война между Арменией и Азербайджаном за находящуюся в глубине территории Азербайджана населённую армянами Нагорно-Карабахскую область продолжалась до 1994 года.
Нагорно-Карабахская область и районы, отделяющие её от территории собственно Армении, остались под контролем армян. Формально непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) в состав Армении не входит. Время от времени на линии разграничения происходят военные столкновения.
Гражданам Армении въезд в Азербайджан запрещён, как и гражданам любых стран, в чьих паспортах имеются отметки о пребывании в НКР.