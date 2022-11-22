Ереван, 22 ноября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Позиции Вооружённых сил (ВС) Армении, расположенные у восточной границы, подверглись обстрелу со стороны ВС Азербайджана. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба армянского минобороны.

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Сообщается, что инцидент произошёл в 22:45 (21:45 мск) 21 ноября у восточной части общей границы. Стрельба якобы велась из стрелкового оружия разного калибра.

«Армянская сторона потерь не имеет. По состоянию на 09:00 (08:00 мск) 22 ноября ситуация на передовой относительно стабильна», — сообщили в минобороны.

Напомним, 21 ноября в Армении также обвинили ВС Азербайджана в обстрелах. Баку опроверг это заявление. Позже в Азербайджане заявили об обстрелах со стороны Нагорного Карабаха. Расположенные там миротворцы по итогам мониторинга сообщили, что нарушений не зафиксировали.