Уфа, 22 ноября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, снизилось за девять месяцев 2022 года на 13% в Башкирии. Об этом сообщил министр торговли и услуг региона Алексей Гусев на совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, в текущем году в Башкирии алкогольную продукцию в розницу продают 5 953 магазина. С января по сентябрь было реализовано 36 млн литров крепкой алкогольной продукции, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

«Увеличение объёмов реализации алкоголя связано с ростом числа легальных торговых точек», — сообщил Гусев.

Он также пояснил, что в Башкирии снижается смертность от отравления алкоголем. Республиканский показатель составляет 1,4 на 100 тысяч жителей, что в четыре раза меньше, чем по стране (6,4 на 100 тысяч жителей). Данный показатель является самым низким среди регионов Приволжского федерального округа, отметил Гусев.

«Ситуация на алкогольном рынке республики ровная. В конце 2018 года у нас были высокие показатели по количеству смертей от контрафактного алкоголя. Вместе мы значительно улучшили показатели», — заявил на совещании глава региона Радий Хабиров.

Он поручил чиновникам продолжать эффективную работу и не сбавлять усилий.