Погрузка и разгрузка на КПП Инче Борун достигла рекордного уровня

Тегеран, , 09:04 — REGNUM 21 ноября представители Иранских железных дорог объявили о значительном увеличении транзита грузов через ключевой пункт пропуска на северо–восточной границе с Туркменистаном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Глава местного железнодорожного филиала Ирана в провинции Голестан Мохсен Этемад заявил, что погрузка и разгрузка на контрольно-пропускном пункте Инче Борун достигла рекордного уровня в 40-65 вагонов в день.

Инче Борун в основном обрабатывает транзитные грузы в Туркменистан и Казахстан. В последние годы Иран потратил значительные средства на расширение транспортной инфраструктуры на контрольно-пропускном пункте, чтобы облегчить торговлю и транзит со странами, не имеющими выхода к морю, в регионе Центральной Азии.

Активность на контрольно-пропускном пункте также возросла из-за недавнего соглашения между Ираном и Туркменистаном об облегчении передвижения грузовых автомобилей по территориям двух государств.