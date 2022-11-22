Спецпредставитель РФ назвал лживыми данные о неизбирательности ударов Сирии по Идлибу

Москва, , 08:13 — REGNUM Данные о неизбирательности ударов сирийских сил по Идлибу являются лживыми, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, что все удары наносятся после «троекратной проверки» целей.

«Не могу не отметить поток лживой информации в западных СМИ о том, что сирийские вооружённые силы при поддержке России нанесли ряд неизбирательных ударов по территории Идлиба. Это лживая информация», — цитирует его РИА Новости.

Удары наносятся по штабам боевиков для предотвращения «провокационных действий» с их стороны, добавил Лаврентьев.