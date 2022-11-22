Москва, 22 ноября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Данные о неизбирательности ударов сирийских сил по Идлибу являются лживыми, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По его словам, что все удары наносятся после «троекратной проверки» целей.

«Не могу не отметить поток лживой информации в западных СМИ о том, что сирийские вооружённые силы при поддержке России нанесли ряд неизбирательных ударов по территории Идлиба. Это лживая информация», — цитирует его РИА Новости.

Удары наносятся по штабам боевиков для предотвращения «провокационных действий» с их стороны, добавил Лаврентьев.