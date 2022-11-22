Тегеран, 22 ноября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. 21 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан принял находящегося с визитом в Тегеране заместителя министра иностранных дел Армении Мнацакана Сафаряна. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.ir Хосейн Амир Абдоллахиан

Амир Абдоллахиан на встрече выразил удовлетворение растущими отношениями между двумя дружественными соседними странами, заявив, что открытие офиса генерального консула Исламской Республики Иран в городе Капан стало важным практическим шагом, предпринятым двумя странами для расширения экономических связей и продвижения к удовлетворительной перспективе.

Заместитель министра иностранных дел Армении на встрече также упомянул недавний визит министра иностранных дел Исламской Республики Иран и открытие офиса генерального консула Ирана в Капане, заявив, что данные события стали поворотным моментом в двусторонних отношениях.

Мнацакан Сафарян высоко оценил принципиальную и конструктивную позицию Исламской Республики в отношении суверенитета стран региона и неизменного статуса их международных границ.

Он указал на наличие соответствующих возможностей и инфраструктуры для дальнейшего расширения двусторонних экономических отношений, заявив, что достигнутые договоренности необходимо реализовывать, опираясь на совместные усилия и стремление.