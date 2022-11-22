Тегеран, 22 ноября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. 21 ноября заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии объявил, что некоторые европейские страны желают иметь экономические отношения с Ираном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Возглавляемое Мехди Сафари заседание Штаба по координации внешнеэкономических связей под названием «Текущее состояние экономических отношений Ирана с Латинской Америкой» было проведено в присутствии членов штаба и руководителей заинтересованных организаций.

На сессии Сафари сослался на существующий потенциал в Латинской Америке, подчеркнув необходимость планирования с целью максимально использовать эти возможности, выразив надежду, что необходимые договоренности между всеми вовлеченными секторами будут достигнуты как можно скорее.

Среди потребностей этого региона, которые Исламская Республика Иран может обеспечить, заместитель министра иностранных дел упомянул продукты нефтехимии, нефть, сельскохозяйственную продукцию, лекарства и медицинскую инфраструктуру, изделия кустарного промысла и инженерные услуги.

Затем управляющий директор американского департамента министерства иностранных дел, ссылаясь на удвоение торгового баланса между Ираном и Бразилией за последний год, заявил, что Венесуэла намерена воспользоваться иранской техникой и продукцией, а Куба готова значительно расширить торгово-экономические связи с Ираном.

«Атмосфера и потенциал для работы со странами этого региона очень высоки, и, полагаясь на точное планирование, мы можем максимально использовать текущий потенциал», — подчеркнул он.