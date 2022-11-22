Петропавловск-Камчатский, , 08:09 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Камчатском заливе около восточных берегов Камчатки. Об этом сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение Zeml.info

Уточняется, что подземный толчок был зафиксирован в 09:45 (00:45 мск) на расстоянии 83 км от поселка Усть-Камчатск. Очаг землетрясения залегал на глубине 21 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 7,3 было зарегистрировано сейсмологами у побережья Соломоновых островов.