Тегеран, 22 ноября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. 20 ноября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что поддержка мятежников и террористов никоим образом не пойдет на пользу американцам или западным странам. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Официальное интернет-представительство президента России Ибрагим Раиси

Президент Ирана выступил на заседании кабинета министров, поручив министерству иностранных дел принять дипломатические и правовые стратегии, а также предпринять необходимые шаги, направленные на предотвращение мятежей и эффективное противодействие им.

Ссылаясь на руководящие принципы, предложенные Верховным лидером Исламской революции аятоллой Сейедом Али Хаменеи, Раиси отметил: «Правительство, как одна из сторон, упомянутых в этих руководящих принципах, твердо намерено прилагать двойные усилия, чтобы служить в различных областях решения проблем людей, создавать общественное ликование, и породить надежду в стране».

Президент подчеркнул, что враг, пострадавший от Исламской революции, ведёт жесточайшую войну, направленную на подрыв прогресса страны путем нанесения ущерба безопасности, экономике, образованию и производству в Иране.