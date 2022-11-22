В Томской области запланировали увеличение собственных доходов на 16%

Томск, , 08:23 — REGNUM В Томской области состоялось «нулевое чтение» по законопроекту о региональном бюджете на 2023 год с участием губернатора Владимира Мазура и депутатов Законодательной думы региона. Подробности сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам руководителя субъекта, новый год готовит Томской области новые вызовы. Власти региона намерены снижать долговую нагрузку и добиваться принятия профицитного бюджета. Поэтому в проект финансового документа заложен темп роста по собственным доходам в 16% к уровню 2022 года.

«Ставлю перед исполнительной властью задачу принимать нестандартные решения по мобилизации доходов, эффективно работать с крупными налогоплательщиками», — обратился к депутатам Мазур.

Добавим, что главной статьёй расходной части бюджета станет «социалка», на которую запланировано почти 9,5 млрд рублей. В частности, с 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда в области вырастет на 6,3%, на эту же сумму будут проиндексированы зарплаты бюджетников.

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