Хельсинки, 22 ноября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Финляндия вернет российским компаниям более 800 железнодорожных вагонов, которые оказались блокированы на финской территории из-за санкций против России, сообщило на своем сайте Агентство транспорта и коммуникаций скандинавской республики (Traficom).

Mikko J. Putkonen Грузовой вагон

Такое решение было принято министерством иностранных дел Финляндии 15 ноября. В заявлении агентства отмечается, что для хранения и контроля за указанными вагонами требовалось значительное количество затрат и ресурсов, а их продолжающееся нахождение на финской стороне якобы создавало риски для безопасности республики.

Отправкой вагонов в Россию займутся операторы VR Group Plc, Operail Finland Oy и Fenniarail Oy. Они будут действовать согласно инструкциям Traficom.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября власти Финляндии конфисковали три частных самолёта, которые могут принадлежать или использоваться российскими гражданами, попавшими под санкции против РФ.