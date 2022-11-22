МИД ИРИ вызвал британского посла из-за нападения экстремистов на посольство

Тегеран, , 08:58 — REGNUM 20 ноября министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с нападением на иранское посольство в Лондоне со стороны группы экстремистов, осквернивших иранский национальный флаг. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Британскому послу напомнили об обязательствах страны в соответствии с Венскими конвенциями 1961 и 1963 годов.

Министерство иностранных дел Ирана также выразило решительный протест в связи с неспособностью Великобритании предотвратить печальное нападение.

Посол Великобритании, со своей стороны, выразил сожаление по поводу инцидента и пообещал передать протест Исламской Республики своему правительству. Он также выразил надежду, что в дальнейшем подобных инцидентов между двумя странами на произойдёт.