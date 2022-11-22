Москва, , 08:06 — REGNUM Рубль 21 ноября продолжил показывать разнонаправленную динамику с долларом и другими валютами. Рубль подешевел к доллару на фоне его укрепления на Форекс и снижения нефтяных котировок в первой половине дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубль © ИА REGNUM

По итогам дня пара доллар/рубль повысилась на 0,74%, до 60,85 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,14%, до 62,85 руб., юань/рубль — на 0,24%, до 8,47 руб.

С открытия утренней сессии на Мосбирже курс доллара повышался до 60,99 руб. Падение цен на нефть надавило на рубль, но ситуация была спасена экспортерами. К концу недели продажи валютной выручки увеличатся, поскольку им 25 ноября нужно уплачивать НДПИ, НДС и акцизы (пик налоговых платежей).

Сегодня, 22 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $87,85 за баррель. Минимум недели зафиксирован на отметке $82,32 за баррель.

Резкое падение цен вызвали слухи о готовящемся увеличении добычи нефти ОПЕК+ на заседании 4 декабря. После их опровержения цена отскочила на 8%, до $87,73.

Рикошет выгоден покупателям, но сейчас их активность сдерживает ситуация в Китае, где власти борются с COVID- 19. Если до конца недели у покупателей получится повторно закрепиться выше $90 за баррель, то ближе к 4 декабря ожидаем восстановления до $95–$98 за баррель.

С этой даты начнет действовать нефтяное эмбарго. Запад еще обещал установить потолок цен на российскую нефть.

Торги на Мосбирже открылись небольшим ростом по валютам. Нацвалюта по-прежнему стабильна на валютном рынке. От пары доллар/рубль ожидается продолжение бокового движения около уровня 60 руб.

В конце недели может быть снижение рыночной ликвидности из-за Дня благодарения в США. Вероятны резкие колебания в парах с долларом и на нефтяном рынке. Динамика цен на нефть отразится на российском валютном рынке.

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