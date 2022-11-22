«Транснефть» получила письмо «Укртранснафты» о росте тарифов на транзит нефти из России

Москва, , 08:03 — REGNUM Письмо «Укртранснафты» об увеличении тарифов на транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через территорию б. УССР в 2023 года получила компания «Транснефть». Об этом 22 ноября рассказал официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Да, мы получили такое письмо, сейчас изучаем его. Готовим соответствующее обращение в правительственные структуры», — приводит его слова ТАСС.

При этом ранее агентство Bloomberg со ссылкой на письмо «Укртранснафты», сообщила о планах компании поднять тарифы на транзит нефти по «Дружбе» на фоне повышения издержек из-за повреждения энергетической инфраструктуры на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября ответственный секретарь Комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе заявил, что глупостями занимается ЮНЕСКО, которое включило борщ в список нематериального наследия, нуждающегося в срочной защите, и это не делает чести этому учреждению ООН.