Москва, 22 ноября, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Письмо «Укртранснафты» об увеличении тарифов на транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через территорию б. УССР в 2023 года получила компания «Транснефть». Об этом 22 ноября рассказал официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Да, мы получили такое письмо, сейчас изучаем его. Готовим соответствующее обращение в правительственные структуры», — приводит его слова ТАСС.

При этом ранее агентство Bloomberg со ссылкой на письмо «Укртранснафты», сообщило о планах компании поднять тарифы на транзит нефти по «Дружбе» на фоне повышения издержек из-за повреждения энергетической инфраструктуры на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября ответственный секретарь Комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе заявил, что глупостями занимается ЮНЕСКО, которое включило борщ в список нематериального наследия, нуждающегося в срочной защите, и это не делает чести этому учреждению ООН.