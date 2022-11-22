Президент США попытался вступить в диалог с индейкой на церемонии по случаю Дня благодарения

Вашингтон, , 08:01 — REGNUM Попытку президента США Джозефа Байдена взять интервью у индейки во время церемонии по случаю Дня благодарения высмеяли американцы. Видеозапись с неудавшимся диалогом президента и птицы распространилась по всем социальным сетям.

День Благодарения в США Дарья Драй © ИА REGNUM

На церемонии по случаю Дня благодарения Байден подошёл к индейке и неожиданно для присутствующих спросил её, не хочет ли она с ним поговорить. Затем президент США поднёс микрофон к птице, но ответа, разумеется, от неё не дождался и отошёл от индейки под смех публики.

Американцы в социальных сетях негативно отреагировали на такое поведение главы Белого дома. Многие пользователи оставили крайне нелицеприятные для главы государства комментарии. Часть комментаторов даже в шутку предложила избрать индейку на пост президента вместо действующего американского лидера, так как по мнению пользователей, птица выглядела очень достойно.

Президент США Байден в честь Дня благодарения традиционно помиловал индеек с именами Крошка и Шоколад. Церемония помилования птиц проводится каждый год в честь праздника, для неё выбирают самых лучших индеек в стране.