Татарск, Новосибирская область, 22 ноября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В Новосибирской области мать сбитого теперь уже бывшим татарским депутатом шестилетнего мальчика согласилась взять 500 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда. Кроме того, экс-парламентарий возместит затраты на восстановление здоровья ребёнка и его санаторно-курортное лечение. Об этом редакции «Вести Новосибирск» рассказала сама женщина.

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Согласно документам Татарского районного суда, у шестилетнего мальчика диагностированы ссадины и раны головы, подапоневротическая гематома теменной области, сотрясение головного мозга, закрытый перелом седалищной кости без смещения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 30 октября 2022 года теперь уже бывший депутат Татарска Сергей Мамонтов на автомобиле переехал ребёнка на автомобиле и скрылся с места ДТП. Он пришёл в полицию после того, как его машину объявили в розыск. Мальчик сумел самостоятельно добраться до дома, откуда его доставили в реанимацию. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Экс-депутат полностью признал вину, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

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