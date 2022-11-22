Чебоксары, , 07:59 — REGNUM Чувашия при плановом дефиците в 6,4 млрд рублей консолидированный бюджет исполнила за десять месяцев с профицитом в размере 7,8 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов республики Михаил Ноздряков.

Данные минфина Чувашии https://cap.ru/

В январе–октябре 2022 года доходы консолидированного бюджета Чувашии составили 75,739 млрд рублей, что на 14,6% больше аналогичного прошлогоднего периода. В структуре поступлений собственные доходы возросли на 21,4% и достигли 43,9 млрд рублей.

За десять месяцев израсходовано 67,885 млрд рублей — рост на 9,1% к уровню января — октября прошлого года. Более 45,9 млрд рублей потрачено на социально-культурную сферу, что составляет 67,6% от общей структуры расходов. Из указанной суммы почти 20,4 млрд рублей направлено на развитие образования, 16,87 млрд рублей – на решение вопросов социальной политики.

При плановом дефиците в 6,443 млрд рублей консолидированный бюджет Чувашии исполнен за десять месяцев с профицитом в сумме 7,854 млрд рублей.

Напомним, что 27 октября чувашские депутаты поддержали бюджет-2022 в новой редакции: доходы и расходы увеличиваются соответственно на 6,54 млрд и 5,5 млрд рублей — до 79,4 млрд рублей и 82,5 млрд рублей, дефицит утверждён в размере 3,1 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минфина Чувашии Михаил Ноздряков на сессии Госсовета заявил, что последние три года бюджет формировался в «ситуации неопределённости»: «то ковид шандарахнул, то санкции, теперь спецоперация».

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