Анкара, 22 ноября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в уклонении от исполнения антитеррористических обязательств в Сирии, о чём стороны договаривались в 2019 году. Об этом он заявил журналистам в самолёте по возвращению из Катара.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

В 2019 году Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, включавший пункт о содействии подразделений российской военной полиции выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. После того, как глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о досрочном отводе курдов, стороны начали совместное патрулирование турецко-сирийской границы.

Эрдоган заявил, что в соответствии с меморандумом на России «лежит ответственность за очистку региона от террористов», но представители РФ «этого не сделали и не делают». Турция сама приняла меры и будет делать это впредь.

«Мы сказали, что не будем молчать и предпримем шаги против террористов там, если они не смогут сделать это сами.… Здесь нет никаких ограничений. Продолжение этой операции находится в повестке дня», — сказал турецкий лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября ВВС Турции провели операцию против сирийского крыла запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Были нанесены удары по городу Кобани, а также по целям на севере Ирака. Эрдоган заявил об успехе операции и допустил, что за ней последуют наземные действия. С президентами России и США, отметил он, проведение воздушной операции не обсуждалось.

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