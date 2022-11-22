18-летний житель Красноярского края осуждён за смерть ребёнка в ДТП

Лесосибирск, Красноярский край, , 07:50 — REGNUM В городе Лесосибирске осуждён молодой водитель, устроивший смертельное ДТП. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 ноября в прокуратуре Красноярского края.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что 3 июля 2022 года 18-летний пьяный юноша, не имеющий водительского удостоверения, сел за руль автомобиля ВАЗ-21 061 с неисправной тормозной системой.

Водитель неверно оценил дорожную обстановку и потерял контроль над автомобилем. В результате на обочине проезжей части машина сбила 15-летнего подростка, идущего по встречной полосе. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Виновник ДТП с учётом позиции прокурора осуждён на шесть лет колонии общего режима. Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Также он лишён права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Иск о компенсации морального вреда в пользу родителей погибшего ребёнка находится на рассмотрении суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб подросток. Фигурантом дела стал 42-летний ранее судимый житель села Глуховка.

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