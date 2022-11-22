В Бурятии плохо плавающий мальчик спас из горной реки двух 16-летних иркутянок

Тункинский район, Бурятия, , 07:53 — REGNUM В Тункинском районе Бурятии 10-летний мальчик спас из горной реки двух 16-летних девушек из Иркутской области. Инцидент произошёл в июне 2020 года, сообщает портал «МК в Бурятии».

Тонущий человек ГУ МЧС по Красноярскому краю

В тот день жители села Зун-Мурэн, а также иркутские туристы отдыхали на одноимённой реке. Не рассчитав своих сил, две девушки заплыли далеко от берега и стали звать на помощь. Крики услышал мальчик Тимур, который пришёл на реку со своим резиновым кругом, поскольку не очень хорошо плавал.

«Я зашёл в реку и поплыл к ним. Когда подплыл, они схватились за мой надувной круг так, что я сам чуть не утонул, потому что нас было слишком много для него одного», — рассказал малолетний спасатель.

В итоге всем троим удалось благополучно доплыть до берега. Спустя год местное отделение МЧС наградило мальчика грамотой, однако сельчане обратились в ведомство с просьбой вручить школьнику медаль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подростка из Селенгинского района Бурятии за спасение провалившегося под лёд 10-летнего знакомого наградили ведомственной наградой МЧС России, а также медалью Совета Федерации «За проявленное мужество».

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