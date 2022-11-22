Санкт-Петербург, 22 ноября, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Ночь на вторник, 22 ноября, стала в Петербурге самой холодной с начала осени 2022 года, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний Санкт-Петербург

По его данным, ночная температура опустилась до отметки минус 7,1 градуса, что стало самым низким значением с начала осени. В предыдущие сутки температура в Северной столице опускалась до — 6,1 градуса.

«Санкт-Петербург «штампует» холодные дни», — резюмировал специалист.

По данным петербургского гидрометцентра, 22 ноября в городе будет стоять облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха днем составит — 3…-5 градусов. На дорогах местами гололедица.