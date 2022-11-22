В Самаре дело обвиняемого в злоупотреблении полномочиями профессора вуза передано в суд

Самара, , 08:10 — REGNUM Профессора кафедры Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями в Самаре. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, в 2021 году фигурант уголовного дела перечислил свыше 28 миллионов рублей, которые были выделены в качестве субсидий, подрядчикам за фактически невыполненные ремонтно-строительные работы по капремонту общежития этого учебного учреждения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД Российской Федерации по Самарской области», — сообщает пресс-служба.