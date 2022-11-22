Тюмень, 22 ноября, 2022, 07:46 — ИА Регнум. В Тюменской области на территории крестьянско-фермерского хозяйства в Армизонском районе выявлен очаг опасной для животных и людей болезни — лептоспироза. Объявлен карантин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ветеринарии.

pxhere.com Ферма в Германии

Возбудители лептоспироза выявлены при проведении лабораторных исследований в Тюменской областной ветеринарной лаборатории.

В управлении ветеринарии по Тюменской области сообщили, что лептоспироз — инфекционная, природно-очаговая болезнь многих видов животных, в том числе птиц, проявляющаяся кратковременной лихорадкой, гемо-глобинурией, желтушным окрашиванием и некрозами слизистых оболочек и кожи, атонией желудочно-кишечном тракта, рождением нежизнеспособного потомства, снижением продуктивности животных.

Лептоспироз опасен для человека. Им чаще всего заболевают работники животноводческих ферм, мясоперерабатывающих предприятий, убойных пунктов, доярки, пастухи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лептоспироз у человека протекает в виде острого лихорадочного заболевания с выраженной интоксикацией, поражением почек, печени, центральной нервной системы и кровоизлияниями.