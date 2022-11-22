Кыштым, Челябинская область, 22 ноября, 2022, 07:43 — ИА Регнум. В Кыштыме Челябинской области не будут покупать новую иллюминацию. Об этом написала глава города Людмила Шеболаева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Алексей Колчин, ИА REGNUM С Новым годом!

Чиновница отметила, что вместо этого будут приведены в порядок иллюминация и гирлянды, приобретённые в прошлые годы. И подчеркнула, что сэкономленные средства пойдут на нужды мобилизованных.

Людмила Шеболаева добавила, что власти города, а также предприятия и бизнесмены сориентированы на поддержку мобилизованных граждан и их семей, а также на помощь новым регионам России. «Продолжим заниматься этой работой», — пообещала градоначальница.

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