В Приморье намерены запретить продажу алкоголя в детские дни, в домах и «наливайках»

Владивосток, , 07:44 — REGNUM В министерстве промышленности и торговли Приморья разработали законопроект, изменяющий правила реализации алкогольной продукции. Инициатива связана с повышенным уровнем алкоголизма в крае, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алкоголь Дарья Драй © ИА REGNUM

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Так, в числе поправок, продажа спиртного может быть разрешена с 10:00, сейчас с 9:00. Также алкоголь нельзя будет купить в День знаний, в День защиты детей, и в дни, когда проходят последние звонки в школах. Кроме того, инициаторы намерены запретить реализацию спиртного за час до начала массовых мероприятий и ещё час после рядом с местами, где они проводятся. Запретят торговлю и в магазинах в жилых домах, если вход в них со стороны подъезда. Ограничить продажу спиртного планируется и в общепите площадью менее 30 кв. метров в многоквартирных домах и возле них.

Как сообщало ИА REGNUM, антиалкогольные ограничения в Якутске не работают из-за разрешения торговать спиртным в организациях общественного питания. Депутат Госсобрания Якутии Виктор Фёдоров инициирует корректировки антиалкогольного законодательства, в том числе с целью убрать «наливайки», фактически открытые ради того, чтобы обходить запреты.