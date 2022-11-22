Соль-Илецк, Оренбургская область, , 07:40 — REGNUM Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области отказал в удовлетворении ходатайств трёх заключенных к пожизненному лишению свободы. Отбывающие наказание в исправительной колонии № 6, более известной как «Чёрный дельфин», просили об условно-досрочном освобождении, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Фонтан в ИК-6 orenburg. fsin. gov.ru

«Старший помощник Оренбургского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Оренбургской области ориентировал суд на отказ в удовлетворении ходатайств осужденных, так как несмотря на отбытие более 25 лет в местах лишения свободы, осужденные допускали нарушения установленного порядка отбывания наказания, имели нестабильное поведение, что свидетельствует о том, что они не встали на путь исправления», — сказала официальный представитель прокуратуры Оренбуржья Анна Филиппова. Постановления суда не вступили в законную силу.

Добавим, ИК-6 для осуждённых к пожизненному лишению свободы, прозванная в народе «Черный дельфин», является крупнейшим специализированным учреждением России. Колония получила своё неофициальное название из-за сооружённого во дворе руками заключённых фонтана со скульптурой чёрного дельфина.