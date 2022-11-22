Якутск, 22 ноября, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Кардиолог из Якутии Туйара Румянцева рассказала о том, как и почему приезжала в командировку в город Кировское Донецкой Народной Республики. Она хотела помочь людям и за время работы в Донбассе успела принять более 300 пациентов, сообщило ЯСИА.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

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По словам Туйары Румянцевой, у 80% осмотренных ею пациентов — ишемическая болезнь сердца.

«Почти у всех была аритмия. Это ожидаемо, так как люди живут в длительном стрессе. Тем более, что в ДНР медицина платная, даже сдача анализов. Мы оказывали помощь абсолютно бесплатно, все пациенты были очень благодарны специалистам из Якутии. Это была моя личная миссия: я хотела помочь людям и увидеть, как они там живут, поэтому сразу согласилась поехать», — рассказала Туйара Румянцева.

Как сообщало ИА REGNUM, работу медработников из Якутии, которые ездили помогать жителям подшефного города в ДНР, глава республики Айсен Николаев оценил как самоотверженную. Врачи были награждены. Они помогали людям без выходных, по 12-14 часов в сутки. В Кировское приезжали неврологи, УЗИ-специалисты, офтальмологи, кардиологи и рентген-лаборанты.