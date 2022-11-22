Кардиолог из Якутии рассказала о командировке в Донбасс
Врач из Якутии обнаружила аритмию почти у всех осмотренных ею жителей Донбасса
Якутск, 22 ноября, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Кардиолог из Якутии Туйара Румянцева рассказала о том, как и почему приезжала в командировку в город Кировское Донецкой Народной Республики. Она хотела помочь людям и за время работы в Донбассе успела принять более 300 пациентов, сообщило ЯСИА.
Читайте также: Побывавшие в командировке в Донбассе врачи из Якутии получили награды
По словам Туйары Румянцевой, у 80% осмотренных ею пациентов — ишемическая болезнь сердца.
Как сообщало ИА REGNUM, работу медработников из Якутии, которые ездили помогать жителям подшефного города в ДНР, глава республики Айсен Николаев оценил как самоотверженную. Врачи были награждены. Они помогали людям без выходных, по 12-14 часов в сутки. В Кировское приезжали неврологи, УЗИ-специалисты, офтальмологи, кардиологи и рентген-лаборанты.