Маск допустил, что галочки верификации могут быть разных цветов

Сан-Франциско, США, , 07:35 — REGNUM Продажа подписки Twitter Blue, которая позволяет получить пользователям галочку верификации синего цвета для подтверждения подлинности аккаунта, была отложена на неопределённый срок. Об этом 21 ноября сообщил владелец компании Twitter Илон Маск на своей странице в одноименной соцсети.

Twitter Иван Шилов © ИА REGNUM

«Откладываем перезапуск Blue Verified (синего значка подтверждения) до тех пор, пока не будет достигнута высокая уверенность в прекращении случаев присвоения чужих имен», — пояснил американский предприниматель.

Кроме того, Маск добавил, что не исключает возможности использования разных цветок для отметок о верификации для физических лиц и для организаций. Дату перезапуска продажи Twitter Blue Маск не уточнил.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сокращений штата в компании Twitter после сокращений и массового увольнения сотрудников больше не предвидится.

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