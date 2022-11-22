Чебоксары, , 07:34 — REGNUM В Цивильском районе Чувашии выясняют обстоятельства гибели двух человек при пожаре на заброшенной ферме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Информация о пожаре поступила 20 ноября. Горело заброшенное здание сельскохозяйственного производственного кооператива «Победа» в деревне Байдуши Цивильского района. После тушения пожара на месте происшествия обнаружили тела двух человек: предположительно, 57-летнего мужчины и 58-летней женщины.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ведомства. В управлении считают, что нет данных о криминальном характере смерти двух человек. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, назначен ряд экспертиз. Доследственная проверка продолжается.

Напомним, что ранее в Калининском районе Чебоксар при пожаре в многоэтажном доме один человек погиб, троим жителям понадобилась медицинская помощь.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября 2022 года в одном из домов в селе Старые Айбеси Алатырского района Чувашии при пожаре погибли 54-летняя хозяйка дома и её 73-летняя соседка.

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