Благовещенск, , 07:35 — REGNUM Состоящие в «Юнармии» Виктория Апанович и Никита Загорулько награждены медалями Совета Федерации «За проявленное мужество». Подростки спасли жизнь пожилого мужчины, в доме которого начался пожар, написал в своём телеграм-канале 22 ноября губернатор Амурской области Василий Орлов.

Логотип «Юнармии» Wikimedia.org

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«Накануне награду верхней палаты парламента Виктории вручил сенатор от Амурской области Артем Шейкин. Никите медаль передадут по линии Юнармии, так как он переехал в другой регион. Горжусь ребятами и благодарю их родителей за то, что воспитали таких неравнодушных и бесстрашных детей», — отметил глава Приамурья.

«Не каждый взрослый сможет сориентироваться в опасной ситуации и предпринять необходимые меры. Но эти ребята особенные, они — юнармейцы. Знания, полученные на уроках по спецподготовке, помогли им правильно отреагировать на происходящее», — подчеркнул Артём Шейкин.

Он выразил признательность родителям, бабушкам, дедушкам, учителям и наставникам юных героев.

Как сообщало ИА REGNUM, двое ребят из села Успенка Пугачевского района Саратовской области были награждены медалями «За проявленное мужество». 11-летний Кирилл оказался рядом с подавившейся женщиной и оказал ей первую помощь. 15-летняя Лиза не оставила в беде застрявшую в сугробе соседку.