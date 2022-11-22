Двое юнармейцев из Приамурья получили медали за мужество
Благовещенск, 22 ноября, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Состоящие в «Юнармии» Виктория Апанович и Никита Загорулько награждены медалями Совета Федерации «За проявленное мужество». Подростки спасли жизнь пожилого мужчины, в доме которого начался пожар, написал в своём телеграм-канале 22 ноября губернатор Амурской области Василий Орлов.
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Он выразил признательность родителям, бабушкам, дедушкам, учителям и наставникам юных героев.
Как сообщало ИА REGNUM, двое ребят из села Успенка Пугачевского района Саратовской области были награждены медалями «За проявленное мужество». 11-летний Кирилл оказался рядом с подавившейся женщиной и оказал ей первую помощь. 15-летняя Лиза не оставила в беде застрявшую в сугробе соседку.