Улан-Удэ, 22 ноября, 2022, 07:30 — ИА Регнум. В Бурятии единовременную выплату в 150 тыс. рублей перечислили около 95% призванных в рамках частичной мобилизации. По словам министра соцзащиты населения республики Татьяны Быковой, остальные не получили выплаты из-за ошибок в документах.

Правительство Бурятии Подготовка мобилизованных на полигоне ВВО в Бурятии

«Напримep, невернo указанный расчётный счёт или опечаткa в имени. Средства есть, они заложены в бюджете. Теперь мы индивидуальнo отрабатываем вопрос co всеми, ктo нe получил выплатy», — цитирует слова чиновника портал «Байкал-Daily».

Для получения выплат членам семей мобилизованных необходимо уточнить номер воинской части военнослужащего в военкомате и проверить все данные. При задержке они могут обратиться на сайт «Госуслуг» или на горячую линию минсоцзащиты региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице республики членам семей мобилизованных, проживающих в частных домах, положено по 10 кубометров дров или 3,8 тонны угля. К 21 ноября подано 424 заявки, топливо получили 324 семьи.