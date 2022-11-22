Оренбургский район, Оренбургская область, , 07:28 — REGNUM В Оренбургской области суд рассмотрит ходатайство осужденного об отсрочке наказания из-за призыва в армию по мобилизации, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского райсуда региона.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее в отношении мужчины вынесен приговор. По делу о краже назначены исправительные полугодовые исправительные работы с удержанием 5% из заработка в доход государства. Рассмотрение ходатайства назначено на 28 ноября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля 2022 года Россия проводит военную спецоперацию, направленную на денацификацию и демилитаризацию б. УССР. 21 сентября объявлена частичная мобилизация.