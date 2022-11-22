Москва, 22 ноября, 2022, 07:24 — ИА Регнум. По меньшей мере 59,9 млн человек в России прошли вакцинацию от гриппа в рамках прививочной кампании, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Это количество составляет 40,9% от численности всех жителей страны.

«В Российской Федерации продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинация проводится во всех субъектах Российской Федерации. На текущий период в целом по стране привито более 59,9 млн человек, что составляет 40,9% от численности населения страны», — сказано в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября Роспотребнадзор предупредил о том, что в России нарастает активность различных вирусов гриппа, в частности, штаммов A (H1N1) 2009, A (H3N2), B и A (H3N2). В ведомстве отметили указанные разновидности отличающихся о тех, что циркулировали в предыдущем эпидемиологическом сезоне.