Астрахань, , 07:25 — REGNUM К АО «Ахтубинский судоремонтный-судостроительный завод» из дивизиона «Vega Group» в арбитраж Астраханской области подан банкротный иск. Суд пока не принял претензии кредитора к производству и дату первого заседания не назначил, передаёт ИА REGNUM.

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Истцом в споре из-за долга в размере 30 105 975,35 рубля выступает Тамара Вихрова. Исковое заявление в базу суда подано 21 ноября 2022 года. Иные детали пока не раскрывались.

В ЕГРЮЛ АО «Ахтубинский судоремонтный-судостроительный завод» зарегистрирован с 2005 года. Управляет им ООО «Объединённые верфи Вега».

Напомним, ранее аналогичный иск от кредитора получил ФГУП «13 судоремонтный завод Черноморского флота» Минобороны России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди получателей банкротных исков в ноябре оказалось и одно из старейших калининградских молокоперерабатывающих предприятий — ЗАО «Правдинский масло-сыродельный завод». К нему подан иск за долг в размере более 13 млн рублей.