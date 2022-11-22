Чебоксары, , 07:22 — REGNUM В Чувашии по итогам девяти месяцев миграционная убыль населения увеличилась в десять. Резкое падение произошло с учётом международной миграции. Соответствующие обновлённые данные публикует Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Российские паспорта Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По информации статистиков, в январе–сентябре 2022 года в Чувашию прибыли 25 258 человек, убыли 27 956 жителей. Таким образом, миграционная убыль составила 2 698. Отметим, что по сравнению с январём — сентябрём 2021 года миграционная убыль возросла в 10 раз: за этот период в республику въехали и выехали соответственно 27 761 и 28 029 граждан, убыль составила 269 человек.

Резкое падение произошло из-за международной миграции: из других стран в Чувашию приехали 2 280 человек, в том числе из стран СНГ — 1 478 граждан, из дальнего зарубежья — 802. В то же время выехали за пределы страны 4 512 человек, из них в страны СНГ и дальнее зарубежье – соответственно 3 252 и 1260 человек. В результате общая миграционная убыль составила 2 232 человека.

В пределах Чувашии сменили место жительства 14 913 жителей. Ещё 8 531 человек уехал в другие регионы России, а из других субъектов переехали в Чувашию 8 065 человек, в результате из-за миграции численность населения сократилась на 466 человек.

Отметим, что в январе–сентябре 2021 года приток населения в Чувашию был обеспечен за счёт международной миграции (+1006 человек): в республику приехали из-за границы 1 862 гражданина, а покинули Россию 856 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что в России сохраняются риски в миграционной сфере, одна из причин — ситуация на постсоветском пространстве и Ближнем Востоке. По его словам, на территории страны находятся около 6 млн иностранцев.