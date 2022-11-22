Южно-Сахалинск, 22 ноября, 2022, 07:17 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции в защиту Донбасса погиб житель Холмска Бехтин Александр Александрович. Об этом 22 ноября в своём телеграм-канале сообщил мэр Холмского городского округа Дмитрий Любчинов.

Скорбь

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«Он мужественно сражался, защищая мирных граждан, отстаивая интересы России. В нашей памяти Александр останется настоящим героем», — отметил Любчинов.

Он выразил соболезнования семье погибшего военнослужащего и пообещал, что родным и близким бойца будет оказана помощь и поддержка.

Телеграм-канал мэра Холмского городского округа Дмитрия Любчинова В ходе специальной военной операции в защиту Донбасса погиб житель Холмска Бехтин Александр Александрович

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине утром 22 ноября приземлился самолёт, который доставил 15 демобилизованных многодетных отцов.