Как спецоперация пройдёт, так дальше и будем жить — ветеран боевых действий
Ветеран боевых действий из Кузбасса уверен, что каждый уважающий себя гражданин РФ следит за СВО
Междуреченск, Кемеровская область,
22 ноября 2022, 07:24 — REGNUM Каждый уважающий себя гражданин России следит за специальной военной операцией. Такое мнение высказал ветеран боевых действий Междуреченского городского округа Кузбасса Владимир Флеер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
СВО
Иван Шилов (с) ИА REGNUM
«Потому что ведь это наше будущее. Как у нас эта операция пройдёт, так мы дальше будем жить. Ребята, которые сегодня там, я бы им пожелал всем военной удачи. Что такое военная удача? Это значит вернуться домой целым к своим родственникам, родным и близким», — сказал Флеер.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что по данным газеты Daily Telegraph, киевский режим получил от Британии высокоточные ракеты Brimstone-2, имеющие лазерное наведение.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.