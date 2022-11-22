Междуреченск, Кемеровская область, 22 ноября, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Каждый уважающий себя гражданин России следит за специальной военной операцией. Такое мнение высказал ветеран боевых действий Междуреченского городского округа Кузбасса Владимир Флеер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Потому что ведь это наше будущее. Как у нас эта операция пройдёт, так мы дальше будем жить. Ребята, которые сегодня там, я бы им пожелал всем военной удачи. Что такое военная удача? Это значит вернуться домой целым к своим родственникам, родным и близким», — сказал Флеер.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по данным газеты Daily Telegraph, киевский режим получил от Британии высокоточные ракеты Brimstone-2, имеющие лазерное наведение.

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